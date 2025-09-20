Видео
Главная Армия Атака на Днепр — количество пострадавших продолжает расти

Атака на Днепр — количество пострадавших продолжает расти

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 12:23
Удар по Днепру 20 сентября - уже известно о 30 погибших
Последствия обстрела Днепра. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате российской атаки на Днепр в ночь на 20 сентября уже пострадали 30 человек. 12 из них находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Сергей Лысак об атаке на Днепр

"Это зверский террор гражданских. Который оставляет после себя разрушения и горе. Но сплоченность наших людей сильнее. Когда полиция, медики, спасатели на месте атаки за считанные минуты", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате удара по многоэтажке пострадали и другие дома — в общем, около 40.

Напомним, в Днепре в результате ночных ударов беспилотников и ракет один человек погиб. В областном центре и окрестных районах в результате обстрела возникли масштабные пожары.

Всего в ночь на 20 сентября РФ массированно атаковала Украину более 600 целями.

Днепр обстрелы оккупанты дом война в Украине Днепропетровская ОВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
