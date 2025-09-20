Видео
Главная Армия РФ запустила более 600 целей — как отработала ПВО Украины ночью

РФ запустила более 600 целей — как отработала ПВО Украины ночью

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 10:24
Ночная атака оккупантов 20 сентября — сколько ракет и дронов сбило ПВО Украины
Силы ПВО Украины. Фото: t.me/kpszsu

Российские захватчики в ночь на 20 сентября массированно атаковали Украину. Они запустили более 600 целей. Речь идет о ракетах и беспилотниках различных типов. Силы противовоздушной обороны работали во многих областях страны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 20 сентября

Во время массированного обстрела, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения. Речь идет о 579 ударных дронов типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов, восемь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что в ходе атаки Россия применила традиционную тактику — одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и беспилотников.

"Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Спасибо партнерам за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой", — говорится в сообщении.

Нічний обстріл України 20 вересня
Количество сбитых и подавленных российских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, ПВО Украины сбила и подавила 583 воздушные цели российских оккупантов:

  • 552 дрона;
  • две баллистические ракеты;
  • 29 крылатых ракет.

Известно, что зафиксировано попадание ракет и дронов на десяти локациях.

Сейчас атака России продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины есть несколько вражеских дронов.


Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на массированный обстрел в ночь на 20 сентября.

Кроме того, в Хмельницкой области оккупанты убили мужчину 1979 года рождения. Кроме того, два человека получили ранения.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
