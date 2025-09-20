Ночная атака оккупантов 20 сентября — сколько ракет и дронов сбило ПВО Украины

РФ запустила более 600 целей — как отработала ПВО Украины ночью
Российские захватчики в ночь на 20 сентября массированно атаковали Украину. Они запустили более 600 целей. Речь идет о ракетах и беспилотниках различных типов. Силы противовоздушной обороны работали во многих областях страны.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 20 сентября
Во время массированного обстрела, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения. Речь идет о 579 ударных дронов типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов, восемь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что в ходе атаки Россия применила традиционную тактику — одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и беспилотников.
"Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Спасибо партнерам за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, ПВО Украины сбила и подавила 583 воздушные цели российских оккупантов:
- 552 дрона;
- две баллистические ракеты;
- 29 крылатых ракет.
Известно, что зафиксировано попадание ракет и дронов на десяти локациях.
Сейчас атака России продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины есть несколько вражеских дронов.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на массированный обстрел в ночь на 20 сентября.
Кроме того, в Хмельницкой области оккупанты убили мужчину 1979 года рождения. Кроме того, два человека получили ранения.
