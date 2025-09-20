Відео
Україна
Головна Армія РФ запустила понад 600 цілей — як відпрацювала ППО України вночі

РФ запустила понад 600 цілей — як відпрацювала ППО України вночі

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:24
Нічна атака окупантів 20 вересня — скільки ракет та дронів збила ППО України
Сили ППО України. Фото: t.me/kpszsu

Російські загарбники у ніч проти 20 вересня масовано атакували Україну. Вони запустили понад 600 цілей. Йдеться про ракети та безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони працювали у багатьох областях країни.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 20 вересня

Під час масованого обстрілу, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу. Йдеться про 579 ударних дронів типу Shahed та безпілотниках-імітаторах різних типів, вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті ракети Х-101.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що в ході атаки Росія застосувала традиційну тактику — одночасний удар по визначених обʼєктах великою кількістю ракет та безпілотників.

"Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", — йдеться у повідомленні.

Нічний обстріл України 20 вересня
Кількість збитих та подавлених російських цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, ППО України збила та подавила 583 повітряні цілі російських окупантів:

  • 552 дрони;
  • дві балістичні ракети;
  • 29 крилатих ракет.

Відомо, що зафіксовано влучання ракет та дронів на десяти локаціях.

Наразі атака Росії продовжується, оскільки в повітряному просторі України є декілька ворожих дронів.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський різко відреагував на масований обстріл у ніч проти 20 вересня.

Крім того, у Хмельницькій області окупанти вбили чоловіка 1979 року народження. Крім того, двоє людей отримали поранення.

війна обстріли окупанти ППО Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
