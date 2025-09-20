Обстрел Днепра 20 сентября — ракета попала в дом оператора 5 канала

Разрушенный дом в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российской атаки на Днепр в ночь на 20 сентября пострадал оператор "5 канала". Вражеская ракета попала в многоэтажку, в которой жил медийщик с семьей.

Об этом сообщила корреспондентка Наталья Москаленко.

Атака РФ уничтожила квартиру оператора

Этой ночью жители Днепра пережили очередную адскую атаку со стороны России. Вражеская ракета попала в многоэтажку на правом берегу города.

Как рассказала Наталья Москаленко, российский удар пришелся по квартире, где жил ее коллега, оператор Александр Пронский. Семье медийщика удалось чудом спастись.

"Мы тоже почувствовали, как это — терять имущество. Одна из ракет попала в дом моего коллеги, видеооператора "5 канала" Саши Пронского. Человек, который всегда поддерживал. Мы часто ездим на место прилетов, но сегодня утром он рассказал: "Я впервые почувствовал, что такое потерять все в такие годы, когда я все нажил, и так одним махом за секунду уничтожено". Он проживал на третьем этаже, ракета прилетела в четвертый и пятый. Чудом спаслись он и его жена. Он рассказал, что главное — что жена жива. А что с квартирой — неизвестно, потому что спасатели запрещают туда заходить. Предварительно, по его словам, все уничтожено", — рассказала журналистка.

Сейчас на месте обстрела продолжается ликвидация последствий. По сообщениям Днепропетровской ОГА и городской администрации, было повреждено около 40 домов, 8 школ и детсадов.

Напомним, в результате российского удара по многоэтажке погиб один человек, еще 30 получили ранения.

А также мы писали, что этой ночью Россия запустила по Украине более 600 целей.