Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре российская ракета уничтожила жилье оператора "5 канала"

В Днепре российская ракета уничтожила жилье оператора "5 канала"

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 17:43
Обстрел Днепра 20 сентября — ракета попала в дом оператора 5 канала
Разрушенный дом в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российской атаки на Днепр в ночь на 20 сентября пострадал оператор "5 канала". Вражеская ракета попала в многоэтажку, в которой жил медийщик с семьей.

Об этом сообщила корреспондентка Наталья Москаленко.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ уничтожила квартиру оператора

Этой ночью жители Днепра пережили очередную адскую атаку со стороны России. Вражеская ракета попала в многоэтажку на правом берегу города.

Реклама

Как рассказала Наталья Москаленко, российский удар пришелся по квартире, где жил ее коллега, оператор Александр Пронский. Семье медийщика удалось чудом спастись.

"Мы тоже почувствовали, как это — терять имущество. Одна из ракет попала в дом моего коллеги, видеооператора "5 канала" Саши Пронского. Человек, который всегда поддерживал. Мы часто ездим на место прилетов, но сегодня утром он рассказал: "Я впервые почувствовал, что такое потерять все в такие годы, когда я все нажил, и так одним махом за секунду уничтожено". Он проживал на третьем этаже, ракета прилетела в четвертый и пятый. Чудом спаслись он и его жена. Он рассказал, что главное — что жена жива. А что с квартирой — неизвестно, потому что спасатели запрещают туда заходить. Предварительно, по его словам, все уничтожено", — рассказала журналистка.

Реклама

Сейчас на месте обстрела продолжается ликвидация последствий. По сообщениям Днепропетровской ОГА и городской администрации, было повреждено около 40 домов, 8 школ и детсадов.

Напомним, в результате российского удара по многоэтажке погиб один человек, еще 30 получили ранения.

А также мы писали, что этой ночью Россия запустила по Украине более 600 целей.

Днепр обстрелы телеканалы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации