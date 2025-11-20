Вибухи в Дніпрі 20 листопада — яка небезпека

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Дніпрі пролунали ввечері 20 листопада. Наразі повітряну тривогу оголошено у декількох областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, частині Харківської та Чернігівської.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Дніпрі 20 листопада
Інформація про вибухи в місті зʼявилася близько 17:15.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Дніпра з південного сходу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Тернополі продовжують розбирати завали внаслідок російського обстрілу 19 листопада. Наразі рятувальники шукають ще 20 людей.
Відомо, що загарбники атакували житлові будинки в Тернополі крилатими ракетами Х-101.
Читайте Новини.LIVE!