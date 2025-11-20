Взрывы в Днепре 20 ноября — какая опасность

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Днепре прогремели вечером, 20 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, части Харьковской и Черниговской.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Днепре 20 ноября
Информация о взрывах в городе появилась около 17:15.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Днепра с юго-востока.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в Тернополе продолжают разбирать завалы в результате российского обстрела 19 ноября. Сейчас спасатели ищут еще 20 человек.
Известно, что захватчики атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101.
