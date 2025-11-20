Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 17:19
обновлено: 17:42
Взрывы в Днепре 20 ноября — какая опасность
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Днепре прогремели вечером, 20 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, части Харьковской и Черниговской.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре 20 ноября

Информация о взрывах в городе появилась около 17:15.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Днепра с юго-востока.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 20 листопада
Карта воздушных тревог по состоянию на 17:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Тернополе продолжают разбирать завалы в результате российского обстрела 19 ноября. Сейчас спасатели ищут еще 20 человек.

Известно, что захватчики атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101.

война взрыв Днепр обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации