Взрывы в Днепре 20 ноября — какая опасность

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Днепре прогремели вечером, 20 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, части Харьковской и Черниговской.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Днепре 20 ноября

Информация о взрывах в городе появилась около 17:15.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Днепра с юго-востока.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Тернополе продолжают разбирать завалы в результате российского обстрела 19 ноября. Сейчас спасатели ищут еще 20 человек.

Известно, что захватчики атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101.