Обстрел Тернополя 19 ноября — неизвестна судьба 20 человек

Спасатели до сих пор работают на месте удара в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе 20 ноября продолжаются аварийно-спасательные работы на месте удара. Сейчас до сих пор неизвестна судьба около 20 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация в Тернополе 20 ноября

Представитель ГСЧС рассказал, что на месте удара в Тернополе постоянно находятся спасатели. В основном там работают верхолазы, которые имеют опыт подобных работ по всей территории Украины. К работам от ГСЧС привлечено около 250 человек личного состава и 50 единиц различной техники.

"Сложность работ заключается в том, что на этом объекте обломки слишком малы и их приходится разбирать вручную. Поэтому наши спасатели стараются это делать осторожно, соблюдая правила безопасности. Кроме этого, дом аварийный и существует угроза обвала конструкций, поэтому иногда приходится прекращать работу, отводить спасателей и деблокировать эти аварийные конструкции", — пояснили в ГСЧС.

Также по состоянию на сейчас известно, что около 20 человек не выходят на связь. Чрезвычайники ищут их и проверяют информацию.

В то же время жительница соседнего дома Галина рассказала журналистке Новини.LIVE, что во время тревоги была с семьей в коридоре. В ее квартире взрывная волна выбила окна, повредила фасад кухни и авто, которое было под домом.

Светлана пришла на место взрыва, чтобы поддержать пострадавших. Знакомые женщины проживали в доме, в который попала ракета, связи с ними до сих пор нет.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что оккупанты ударили по Тернополю ракетой Х-101. Ее изготовили в четвертом квартале 2025 года.

Также мы писали, что 19 ноября из-под завалов в Тернополе достали 20-летнего парня. Он чудом остался жив и сейчас находится в больнице.