Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Неизвестна судьба 20 человек — какая ситуация в Тернополе

Неизвестна судьба 20 человек — какая ситуация в Тернополе

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 17:06
обновлено: 17:23
Обстрел Тернополя 19 ноября — неизвестна судьба 20 человек
Спасатели до сих пор работают на месте удара в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе 20 ноября продолжаются аварийно-спасательные работы на месте удара. Сейчас до сих пор неизвестна судьба около 20 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация в Тернополе 20 ноября

Представитель ГСЧС рассказал, что на месте удара в Тернополе постоянно находятся спасатели. В основном там работают верхолазы, которые имеют опыт подобных работ по всей территории Украины. К работам от ГСЧС привлечено около 250 человек личного состава и 50 единиц различной техники.

"Сложность работ заключается в том, что на этом объекте обломки слишком малы и их приходится разбирать вручную. Поэтому наши спасатели стараются это делать осторожно, соблюдая правила безопасности. Кроме этого, дом аварийный и существует угроза обвала конструкций, поэтому иногда приходится прекращать работу, отводить спасателей и деблокировать эти аварийные конструкции", — пояснили в ГСЧС.

Также по состоянию на сейчас известно, что около 20 человек не выходят на связь. Чрезвычайники ищут их и проверяют информацию.

В то же время жительница соседнего дома Галина рассказала журналистке Новини.LIVE, что во время тревоги была с семьей в коридоре. В ее квартире взрывная волна выбила окна, повредила фасад кухни и авто, которое было под домом.

Светлана пришла на место взрыва, чтобы поддержать пострадавших. Знакомые женщины проживали в доме, в который попала ракета, связи с ними до сих пор нет.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что оккупанты ударили по Тернополю ракетой Х-101. Ее изготовили в четвертом квартале 2025 года.

Также мы писали, что 19 ноября из-под завалов в Тернополе достали 20-летнего парня. Он чудом остался жив и сейчас находится в больнице.

Тернополь обстрелы спасатели война в Украине завалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации