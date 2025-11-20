Відео
Невідома доля 20 людей — яка ситуація в Тернополі

Невідома доля 20 людей — яка ситуація в Тернополі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 17:06
Оновлено: 17:23
Обстріл Тернополя 19 листопада — невідома доля 20 людей
Рятувальники досі працюють на місці удару в Тернополі. Фото: ДСНС

У Тернополі 20 листопада продовжуються аварійно-рятувальні роботи на місці удару. Наразі досі невідома доля близько 20 людей.

Про це повідомили у ДСНС у коментарі журналістці Новини.LIVE.  

Читайте також:

Яка ситуація у Тернополі 20 листопада

Представник ДСНС розповів, що на місці удару у Тернополі постійно перебувають рятувальники. Здебільшого там працюють верхолази, які мають досвід подібних робіт по всій території України. До робіт від ДСНС залучено близько 250 людей особового складу та 50 одиниць різної техніки.

"Складність робіт полягає в тому, що на цьому об'єкті уламки є надто малими і їх доводиться розбирати вручну. Тому наші рятувальники намагаються це робити обережно, дотримуючись правил безпеки. Крім цього, будинок аварійний і утворюється загроза обвалу конструкцій, тому іноді доводиться припиняти роботу, відводити рятувальників і деблокувати ці аварійні конструкції", — пояснили у ДСНС. 

Також станом на зараз відомо, що близько 20 людей не виходять на зв'язок. Надзвичайники шукають їх та перевіряють інформацію. 

Водночас жителька сусіднього будинку Галина розповіла журналістці Новини.LIVE, що під час тривоги була із сім'єю в коридорі. У її квартирі вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила фасад кухні та авто, яке було під будинком. 

Світлана прийшла на місце вибуху, аби підтримати постраждалих. Знайомі жінки проживали в будинку, в який влучила ракета, зв'язку із ними досі немає.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що окупанти вдарили по Тернополю ракетою Х-101. Її виготовили у четвертому кварталі 2025 року.

Також ми писали, що 19 листопада з-під завалів у Тернополі дістали 20-річного хлопця. Він дивом залишився живий і зараз перебуває у лікарні. 

Тернопіль обстріли рятувальники війна в Україні завали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
