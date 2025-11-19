Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Чим РФ атакувала будинок у Тернополі — деталі від Повітряних сил

Чим РФ атакувала будинок у Тернополі — деталі від Повітряних сил

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 19:45
Оновлено: 20:25
Обстріл Тернополя 19 листопада — чим атакували росіяни
Наслідки удару по Тернополю. Фото: ДСНС

Російські війська вранці 19 листопада атакували житлові будинки в Тернополі ракетами. Пуски здійснювались з літаків Ту-95МС та Ту-160МС.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Реклама
Читайте також:

Чим РФ атакувала Тернопіль 19 листопада

У Повітряних силах розповіли, що російські війська застосували крилаті ракети Х-101 для атаки житлових будинків в Тернополі. Пуски відбулися з літаків стратегічної авіації:

  • з шести бортів Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья");
  • чотирьох бортів Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка").

Зазначається, що зараз правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Знайдені уламки ракет у Тернополі. Фото: t.me/kpszsu
Тернопіль атакували 19 листопада
Уламки ракети РФ, якою ворог вдарив по Тернополю. Фото: t.me/kpszsu

"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини та інших", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що станом на 16:00 знайшли та ідентифікували уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев'ятиповерхівку. Ракета Х-101 виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

"Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", — підкреслили у Повітряних силах. 

Нагадаємо, кількість постраждалих у Тернополі перевищила 100 осіб. Ще 25 людей загинули внаслідок атаки РФ. 

Наразі в місті досі розбирають завали після удару РФ. Кількість поранених та масштаб руйнувань продовжують зростати.

Тернопіль обстріли ракети війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації