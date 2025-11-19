Обстріл Тернополя 19 листопада — чим атакували росіяни

Наслідки удару по Тернополю. Фото: ДСНС

Російські війська вранці 19 листопада атакували житлові будинки в Тернополі ракетами. Пуски здійснювались з літаків Ту-95МС та Ту-160МС.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Читайте також:

Чим РФ атакувала Тернопіль 19 листопада

У Повітряних силах розповіли, що російські війська застосували крилаті ракети Х-101 для атаки житлових будинків в Тернополі. Пуски відбулися з літаків стратегічної авіації:

з шести бортів Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья");

чотирьох бортів Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка").

Зазначається, що зараз правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

Знайдені уламки ракет у Тернополі. Фото: t.me/kpszsu

Уламки ракети РФ, якою ворог вдарив по Тернополю. Фото: t.me/kpszsu

"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини та інших", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що станом на 16:00 знайшли та ідентифікували уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев'ятиповерхівку. Ракета Х-101 виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

"Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", — підкреслили у Повітряних силах.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Тернополі перевищила 100 осіб. Ще 25 людей загинули внаслідок атаки РФ.

Наразі в місті досі розбирають завали після удару РФ. Кількість поранених та масштаб руйнувань продовжують зростати.