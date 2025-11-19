Обстріл Тернополя 19 листопада — чим атакували росіяни

Чим РФ атакувала будинок у Тернополі — деталі від Повітряних сил
Російські війська вранці 19 листопада атакували житлові будинки в Тернополі ракетами. Пуски здійснювались з літаків Ту-95МС та Ту-160МС.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Чим РФ атакувала Тернопіль 19 листопада
У Повітряних силах розповіли, що російські війська застосували крилаті ракети Х-101 для атаки житлових будинків в Тернополі. Пуски відбулися з літаків стратегічної авіації:
- з шести бортів Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья");
- чотирьох бортів Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка").
Зазначається, що зараз правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.
"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини та інших", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що станом на 16:00 знайшли та ідентифікували уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев'ятиповерхівку. Ракета Х-101 виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.
"Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", — підкреслили у Повітряних силах.
Нагадаємо, кількість постраждалих у Тернополі перевищила 100 осіб. Ще 25 людей загинули внаслідок атаки РФ.
Наразі в місті досі розбирають завали після удару РФ. Кількість поранених та масштаб руйнувань продовжують зростати.
