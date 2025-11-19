Обстрел Тернополя 19 ноября — чем атаковали россияне

Последствия удара по Тернополю. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 19 ноября атаковали жилые дома в Тернополе ракетами. Пуски осуществлялись с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Чем РФ атаковала Тернополь 19 ноября

В Воздушных силах рассказали, что российские войска применили крылатые ракеты Х-101 для атаки жилых домов в Тернополе. Пуски состоялись с самолетов стратегической авиации:

с шести бортов Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья");

четырех бортов Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка").

Отмечается, что сейчас правоохранители изучают обломки российских крылатых ракет, чтобы установить и задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.

Найденные обломки ракет в Тернополе. Фото: t.me/kpszsu

Обломки ракеты РФ, которой враг ударил по Тернополю. Фото: t.me/kpszsu

"По достоверным данным, которые уже не раз предоставлялись партнерам, российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии и других", — говорится в сообщении.

Известно, что по состоянию на 16:00 нашли и идентифицировали обломки одной из крылатых ракет, которая попала в девятиэтажку. Ракета Х-101 изготовлена в четвертом квартале 2025 года.

"Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста", — подчеркнули в Воздушных силах.

Напомним, количество пострадавших в Тернополе превысило 100 человек. Еще 25 человек погибли в результате атаки РФ.

Сейчас в городе до сих пор разбирают завалы после удара РФ. Количество раненых и масштаб разрушений продолжают расти.