Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 9 жовтня

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Дніпрі та Запоріжжі пролунали 9 жовтня близько 11:15. Жителі Дніпра чули звуки щонайменше трьох ударів. У Запоріжжі було чутно два вибухи. Повітряна тривога оголошена в східній частині України.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Карта тривог 9 жовтня. Фото: скриншот

Вибухи в Дніпрі 9 жовтня

У Дніпрі вранці 9 жовтня пролунала серія вибухів — повідомляють щонайменше про 3-4 удари. Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 10:17.

Допис "Суспільне Дніпро". Фото: скриншот

Об 11:13 в Повітряних силах України попередили про швидкісну ціль в напрямку Дніпра.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Об 11:23 Повітряні сили попередили про загрозу повторного удару.

Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Вибухи в Запоріжжі 9 жовтня

У Запоріжжі об 11:15 було чутно вибух, ймовірно не в межах міста. За хвилину користувачі соцмереж повідомили про два гучних удари.

Допис ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО. Фото: скриншот

Тривога у Запорізькій області була оголошена об 11:08. Станом на зараз "червона" майже половина України.

Нагадаємо, окупанти атакували вночі 9 жовтня будинок опіки у Херсонській області. У геріатричному центрі є постраждалі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти третю ніч поспіль тероризують Одещину ударними дронами. Знову під обстрілом опинився Одеський район. Постраждав багатоповерховий будинок.