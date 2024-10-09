Взрывы в Днепре прозвучали утром 9 октября

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Днепре и Запорожье раздались 9 октября около 11:15. Жители Днепра слышали звуки не менее трех ударов. В Запорожье было слышно два взрыва. Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины.

Об этом сообщают местные паблики.

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Карта тревог 9 октября. Фото: скриншот

Взрывы в Днепре 9 октября

В Днепре утром 9 октября раздалась серия взрывов — сообщают по меньшей мере о 3-4 ударах. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 10.17.

Сообщение "Суспільне Днепр". Фото: скриншот

В 11:13 в Воздушных силах Украины предупредили о скоростной цели в направлении Днепра.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

В 11.23 Воздушные силы предупредили об угрозе повторного удара.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Взрывы в Запорожье 9 октября

В Запорожье в 11:15 был слышен взрыв, вероятно не в черте города. Через минуту пользователи соцсетей сообщили о двух громких ударах.

Сообщение ЗАПОРОЖЬЕ.ИНФО. Фото: скриншот

Тревога в Запорожской области была объявлена в 11:08. На сегодня "красная" почти половина Украины.

Напомним, оккупанты атаковали ночью 9 октября дом опеки в Херсонской области. В гериатрическом центре есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты третью ночь подряд терроризируют Одесчину ударными дронами. Вновь под обстрелом оказался Одесский район. Пострадал многоэтажный дом.