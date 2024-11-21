Мапа повітряної тривоги 21 листопада — на Дніпро летять ракети

У Дніпрі повітряна тривога — загроза обстрілу балістикою
Повітряну тривогу у четвер, 21 листопада, оголосили у всіх областях України. Росіяни випустили по Дніпру балістичні ракети.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні 21 листопада
Сьогодні о 15:08 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та одразу прямувати в укриття.
Водночас моніторингові канали повідомляли про пуски ракет на Дніпро, але, за їхніми даними, за кілька хвилин вони були локаційно втрачені.
Нагадаємо, 21 листопада окупаційні війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж".
Цю інформацію також підтвердив Президент України Володимир Зеленський і заявив, що зараз тривають експертизи цієї зброї.
Крім того, ми писали, що відомо про нову 50-тонну ракету окупаційної армії.
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