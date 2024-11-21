Мапа повітряної тривоги 21 листопада — на Дніпро летять ракети

Міжконтинентальна балістична ракета "Рубіж". Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу у четвер, 21 листопада, оголосили у всіх областях України. Росіяни випустили по Дніпру балістичні ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 21 листопада

Сьогодні о 15:08 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 21 листопада. Фото: alarmukraine

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та одразу прямувати в укриття.

Скриншот допису Повітряних сил

Водночас моніторингові канали повідомляли про пуски ракет на Дніпро, але, за їхніми даними, за кілька хвилин вони були локаційно втрачені.

Скриншот дописів моніторингових каналів

Нагадаємо, 21 листопада окупаційні війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж".

Цю інформацію також підтвердив Президент України Володимир Зеленський і заявив, що зараз тривають експертизи цієї зброї.

Крім того, ми писали, що відомо про нову 50-тонну ракету окупаційної армії.