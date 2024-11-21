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У Дніпрі повітряна тривога — загроза обстрілу балістикою

21 листопада 2024 15:23
Карина Приходько - Редактор
Мапа повітряної тривоги 21 листопада — на Дніпро летять ракети
Міжконтинентальна балістична ракета "Рубіж". Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Повітряну тривогу у четвер, 21 листопада, оголосили у всіх областях України. Росіяни випустили по Дніпру балістичні ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали

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Повітряна тривога в Україні 21 листопада

Сьогодні о 15:08 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 21 листопада
Повітряна тривога в Україні 21 листопада. Фото: alarmukraine

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та одразу прямувати в укриття. 

пуски ракет на Україну 21 листопада
Скриншот допису Повітряних сил

Водночас моніторингові канали повідомляли про пуски ракет на Дніпро, але, за їхніми даними, за кілька хвилин вони були локаційно втрачені. 

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Скриншот дописів моніторингових каналів

Нагадаємо, 21 листопада окупаційні війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж"

Цю інформацію також підтвердив Президент України Володимир Зеленський і заявив, що зараз тривають експертизи цієї зброї. 

Крім того, ми писали, що відомо про нову 50-тонну ракету окупаційної армії. 

Дніпро обстріли повітряна тривога ракети війна в Україні

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