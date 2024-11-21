Карта воздушной тревоги 21 ноября — на Днепр летят ракеты

В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой
Воздушная тревога в четверг, 21 ноября, была объявлена во всех областях Украины. Россияне выпустили по Днепру баллистические ракеты.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине 21 ноября
Сегодня в 15:08 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и сразу направляться в укрытие.
В то же время мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет на Днепр, но, по их данным, через несколько минут они были локационно потеряны.
Напомним, 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".
Эту информацию также подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что сейчас продолжаются экспертизы этого оружия.
Кроме того, мы писали, что известно о новой 50-тонной ракете оккупационной армии.
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