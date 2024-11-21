Карта воздушной тревоги 21 ноября — на Днепр летят ракеты

Межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Фото: росСМИ

Воздушная тревога в четверг, 21 ноября, была объявлена во всех областях Украины. Россияне выпустили по Днепру баллистические ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 21 ноября

Сегодня в 15:08 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 21 ноября. Фото: alarmukraine

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и сразу направляться в укрытие.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет на Днепр, но, по их данным, через несколько минут они были локационно потеряны.

Скриншот сообщений мониторинговых каналов

Напомним, 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

Эту информацию также подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что сейчас продолжаются экспертизы этого оружия.

Кроме того, мы писали, что известно о новой 50-тонной ракете оккупационной армии.