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В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

21 ноября 2024 15:23
Карина Приходько - Редактор
Карта воздушной тревоги 21 ноября — на Днепр летят ракеты
Межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Воздушная тревога в четверг, 21 ноября, была объявлена во всех областях Украины. Россияне выпустили по Днепру баллистические ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 21 ноября

Сегодня в 15:08 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 21 ноября
Воздушная тревога в Украине 21 ноября. Фото: alarmukraine

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и сразу направляться в укрытие.

пуски ракет в Украину 21 ноября
Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет на Днепр, но, по их данным, через несколько минут они были локационно потеряны.

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Скриншот сообщений мониторинговых каналов

Напомним, 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

Эту информацию также подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что сейчас продолжаются экспертизы этого оружия.

Кроме того, мы писали, что известно о новой 50-тонной ракете оккупационной армии.

Днепр обстрелы воздушная тревога ракеты война в Украине

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