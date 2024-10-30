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У десяти регіонах працювала ППО — Генштаб назвав збиті цілі

30 жовтня 2024 08:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Україну 30 жовтня — скільки дронів було збито
Робота мобільних груп по "шахедах". Фото: БФ "Вернись живим"
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російська армія  протягом ночі атакувала України безпілотниками, а ввечері 29 жовтня завдала ракетного удару по Сумах. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях.

Про це повідомила пресслужбу Генштабу ЗСУ у середу, 30 жовтня.

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У ніч проти 30 жовтня російські війська завдали ракетного удару по приватному секторі на Сумщині. Також вночі ворог атакував регіони України 62 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

"Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках", — заявили у Генштабі.

Там також підтвердили інформацію про збиття 33 російських безпілотників у десяти областях. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

ППО 30 жовтня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Зазначається, що 25 безпілотників було локаційно втрачено.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня російські війська обстріляли Київ ударними дронами. Внаслідок влучання уламків у Солом'янському районі виникла пожежа у двох багатоповерхівках.

Минулої ночі ворог також атакував Україну — росіяни випустили по регіонам 48 ударних дронів та одну балістичну ракету. 

Повітряні Сили ЗСУ ППО війна в Україні безпілотники дрони

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