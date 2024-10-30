Атака на Україну 30 жовтня — скільки дронів було збито

Робота мобільних груп по "шахедах". Фото: БФ "Вернись живим"

Російська армія протягом ночі атакувала України безпілотниками, а ввечері 29 жовтня завдала ракетного удару по Сумах. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях.

Про це повідомила пресслужбу Генштабу ЗСУ у середу, 30 жовтня.

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У ніч проти 30 жовтня російські війська завдали ракетного удару по приватному секторі на Сумщині. Також вночі ворог атакував регіони України 62 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

"Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках", — заявили у Генштабі.

Там також підтвердили інформацію про збиття 33 російських безпілотників у десяти областях. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Зазначається, що 25 безпілотників було локаційно втрачено.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня російські війська обстріляли Київ ударними дронами. Внаслідок влучання уламків у Солом'янському районі виникла пожежа у двох багатоповерхівках.

Минулої ночі ворог також атакував Україну — росіяни випустили по регіонам 48 ударних дронів та одну балістичну ракету.