Вибух у Сумах ввечері 29 жовтня — що відомо

У Сумах пролунав потужний вибух
Вибух у Сумах пролунав ввечері, 29 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Сумах
"У Сумах було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих БпЛА у Сумській області. Також існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 29 жовтня окупанти завдали удару по Одещині двома ракетами Х-31П. Внаслідок обстрілу є загиблий.
Також у ніч на 29 жовтня російські війська атакували Київ ударними дронами типу "шахед".
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