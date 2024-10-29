Вибух у Сумах ввечері 29 жовтня — що відомо

Вибух вночі. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибух у Сумах пролунав ввечері, 29 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах

"У Сумах було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих БпЛА у Сумській області. Також існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 29 жовтня окупанти завдали удару по Одещині двома ракетами Х-31П. Внаслідок обстрілу є загиблий.

Також у ніч на 29 жовтня російські війська атакували Київ ударними дронами типу "шахед".