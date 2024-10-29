Взрыв в Сумах вечером 29 октября — что известно

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрыв в Сумах раздался вечером, 29 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских БпЛА в Сумской области. Также существует угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 29 октября оккупанты нанесли удар по Одесщине двумя ракетами Х-31П. В результате обстрела есть погибший.

Также в ночь на 29 октября российские войска атаковали Киев ударными дронами типа "шахед".