Взрыв в Сумах вечером 29 октября — что известно

В Сумах раздался мощный взрыв
Взрыв в Сумах раздался вечером, 29 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Сумах
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских БпЛА в Сумской области. Также существует угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 29 октября оккупанты нанесли удар по Одесщине двумя ракетами Х-31П. В результате обстрела есть погибший.
Также в ночь на 29 октября российские войска атаковали Киев ударными дронами типа "шахед".
Читайте Новини.LIVE!