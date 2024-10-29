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Атака дронів на Україну — скільки "шахедів" збила ППО

29 жовтня 2024 10:41
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 29 жовтня — скільки дронів збила ППО
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія у ніч проти 29 жовтня випустили по Україні ударні дрони "шахед" та балістичну ракету. Протиповітряна оборона працювала у вісьмох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Обстріли України 29 жовтня

У відомстві розповіли, що з 22:00 28 жовтня до ранку 29 жовтня росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму та 48 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Крім того, Повітряні сили зазначили, що ворожа авіація цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, протиповітряна оборона працювала у вісьмох областях, зокрема у:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Житомирській,
  • Хмельницькій,
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській.
обстріли України 29 жовтня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Водночас у відомстві додали, що станом на 09:00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію. 

Нагадаємо, вночі 29 жовтня окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок атаки загинули цивільні.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували Херсонську область. Один зі снарядів влучив в оселю у Станіславі, внаслідок чого є постраждалі, серед яких і діти.

Повітряні Сили ЗСУ ППО обстріли війна в Україні дрони

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