Обстрелы Украины 29 октября — сколько дронов сбила ПВО

Атака дронов на Украину — сколько "шахедов" сбила ПВО
Российская оккупационная армия в ночь на 29 октября выпустила по Украине ударные дроны "шахед" и баллистическую ракету. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 29 октября
В ведомстве рассказали, что с 22:00 28 октября до утра 29 октября россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог из Крыма и 48 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.
Кроме того, Воздушные силы отметили, что вражеская авиация круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Как известно, противовоздушная оборона работала в восьми областях, в частности:
- Киевской,
- Черкасской,
- Винницкой,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Сумской,
- Черниговской,
- Полтавской.
В то же время в ведомстве добавили, что по состоянию на 09:00 подтверждено избиение 26 вражеских БпЛА, 20 беспилотников локационно потеряно, один вернулся в Россию.
Напомним, ночью 29 октября оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки погибли гражданские.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали Херсонскую область. Один из снарядов попал в дом в Станиславе, в результате чего пострадали люди, среди которых и дети.
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