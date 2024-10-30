Атака на Украину 30 октября — сколько дронов было сбито

Работа мобильных групп по "шахедам". Фото: БФ "Вернись живым"

Российская армия в течение ночи атаковала Украину беспилотниками, а вечером 29 октября нанесла ракетный удар по Сумам. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 30 октября.

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В ночь на 30 октября российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору в Сумской области. Также ночью враг атаковал регионы Украины 62 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

"Тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях", — заявили в Генштабе.

Там также подтвердили информацию о сбитии 33 российских беспилотников в десяти областях. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Отмечается, что 25 беспилотников были локационно потеряны.

Напомним, ночью 30 октября российские войска обстреляли Киев ударными дронами. В результате попадания обломков в Соломенском районе возник пожар в двух многоэтажках.

Минувшей ночью враг также атаковал Украину — россияне выпустили по регионам 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.