У DeepState заявили про змінення тактики РФ на фронті

Окупаційні війська РФ. Фото: росЗМІ

У другій половині липня українські військові зафіксували помітне зниження інтенсивності штурмів з боку ворога. Хоча загальний рівень бойових дій залишається високим, статистика свідчить про певне ослаблення наступального натиску.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

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Зокрема, у першій декаді липня середньодобова кількість штурмів становила майже 186. У другій декаді цей показник зменшився до 178, а в третій — до 171,5. На початку серпня тенденція до зниження зберігається: за перші два дні зафіксовано в середньому 155 атак на добу.

Разом із цим змінюється і характер бойових дій. Якщо ще рік тому, наприклад на напрямку Прогрес, у штурм ішли групи по 50 осіб, то нині росіяни все частіше діють невеликими групами по 2–3 військових.

Також помітна активізація спроб прихованого просування — ворог може повзти до українських позицій по кілька годин або навіть добу, використовуючи камуфляж і обманливі засоби.

Окрему увагу українські військові звертають на так звану тактику "флаговтиків", коли ворог здійснює показові прориви виключно для створення пропагандистських сюжетів. Такі операції нерідко завершуються значними втратами особового складу російської армії.

Графік наступу РФ. Фото: DeepState

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському напрямку.

А у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські військові просунулися на Донеччині.