В DeepState заявили об изменении тактики РФ на фронте

Оккупационные войска РФ. Фото: росСМИ

Во второй половине июля украинские военные зафиксировали заметное снижение интенсивности штурмов со стороны врага. Хотя общий уровень боевых действий остается высоким, статистика свидетельствует об определенном ослаблении наступательного натиска.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

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В частности, в первой декаде июля среднесуточное количество штурмов составляло почти 186. Во второй декаде этот показатель уменьшился до 178, а в третьей — до 171,5. В начале августа тенденция к снижению сохраняется: за первые два дня зафиксировано в среднем 155 атак в сутки.

Вместе с этим меняется и характер боевых действий. Если еще год назад, например на направлении Прогресс, в штурм шли группы по 50 человек, то сейчас россияне все чаще действуют небольшими группами по 2-3 военных.

Также заметна активизация попыток скрытого продвижения — враг может ползти к украинским позициям по несколько часов или даже сутки, используя камуфляж и обманные средства.

Отдельное внимание украинские военные обращают на так называемую тактику "флаговтыков", когда враг осуществляет показательные прорывы исключительно для создания пропагандистских сюжетов. Такие операции нередко завершаются значительными потерями личного состава российской армии.

График наступления РФ. Фото: DeepState

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском направлении.

А в отчете Института изучения войны говорится о том, что украинские военные продвинулись в Донецкой области.