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У чому полягає один із плюсів законопроекту про мобілізацію

27 грудня 2023 05:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У чому полягає один із плюсів законопроекту про мобілізацію
Співробітники Бюро економічної безпеки, які можуть втратити "броню". Фото: БЕБ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У новому законопроекті про посилення мобілізації зменшена кількість силових структур, співробітники яких отримують відстрочку від мобілізації. Крім того, штати цих структур як для воюючої країни є дещо завеликими.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Одним із плюсів нового законопроекту Дмитро Снєгирьов назвав зменшення кількості силових структур, співробітники яких не підпадають під мобілізацію.

Зокрема, законопроект викреслює із списку "броні" такі організації, як Бюро економічної безпеки та Державна виконавча служба.

У воюючій країні не може бути роздутим штат МВС

За словами Снєгирьова, тільки у Міністерстві внутрішніх справ нині числиться понад 400 тисяч співробітників.

"Як на мене, то для країни, яка веде війну, такий штат для силової структури є дещо роздутим", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища. Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону. 

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