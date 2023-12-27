В чем состоит один из плюсов законопроекта о мобилизации

Сотрудники Бюро экономической безопасности могут потерять "броню". Фото: БЕБ

В новом законопроекте об усилении мобилизации уменьшено количество силовых структур, сотрудники которых получают отсрочку от мобилизации. Кроме того, штаты этих структур как для воюющей страны несколько великоваты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Одним из плюсов нового законопроекта Дмитрий Снегирев назвал уменьшение количества силовых структур, сотрудники которых не подпадают под мобилизацию.

В частности, законопроект вычеркивает из списка "брони" такие организации как Бюро экономической безопасности и Государственная исполнительная служба.

В воюющей стране не может быть раздут штат МВД

По словам Снегирева, только в Министерстве внутренних дел в настоящее время числится более 400 тысяч сотрудников.

"Как по мне, то для страны, которая ведет войну, такой штат для силовой структуры несколько раздут", — уверен эксперт.

Напомним, что Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды. Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.