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Посилення мобілізації: про що не згадується у новому законопроєкті

26 грудня 2023 14:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Посилення мобілізації: про що не згадується у новому законопроєкті
Мобілізовані українці. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Скандальний законопроєкт про посилення мобілізації не враховує купу різних факторів. Скажімо, створення повноцінного єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, який спростить роботу ТЦК.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Потрібен єдиний реєстр

Питання посилення мобілізації є важливим, треба проводити ротацію тих, хто уже довгий час на фронті.

"Але у законопроєкті я не побачив положення про єдиний електронний реєстр", — підкреслив експерт.

Без цього реєстру усі інші заходи, у вигляді блокпостів та інших репресивних кроків, дуже нагадують російський досвід, з якого навряд чи варто брати приклад.

Де брати мобілізованих

"Точаться розмови про те, що необхідно мобілізувати 500 тисяч військовозобов’язаних. Але за даними прикордонників, з України щодня виїжджає 6 тисяч чоловіків призовного віку. Тобто за три місяці виїжджає стільки, скільки планують мобілізувати", — підкреслив експерт.

Саме тому Дмитро Снєгирьов назвав найнеобхіднішим у нинішній ситуації не вигадування якихось нових чи копіювання російських ідей, а посилення контролю — як за діяльністю ВЛК та ТЦК, так і за держкордоном.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища. Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону. 

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