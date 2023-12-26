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Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

26 грудня 2023 12:20
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Закон про мобілізацію - в Раді не почали обговорення
Верховна Рада України. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Кабінет Міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища. Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону. 

Про це, зокрема, Новини.LIVE розповіла народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Закон про мобілізацію в Раді 

"Поки не аналізували законопроєкт про мобілізацію. Я не думаю, що бюджетний комітет взагалі буде займатися законопроєктом про мобілізацію", — написала вона. 

Закон про мобілізацію
У Раді ще не обговорювали законопроєкт щодо мобілізації. Фото: скриншот листування Новини.LIVE з нардепом Підласою 

Дивно, якщо до таких обговорюваних та сенситивних у суспільстві законопроєктів не будуть залучатися всі комітети та народні депутати. На порядку денному — долі людей, гроші країни, права та обов'язки військовозобов'язаних. 

Зміни в мобілізації — що пропонують 

Згідно поданого до ВРУ документа, його основною метою є змінення уявлення про мобілізацію, щоб українці не сприймали призов як покарання.

Передбачається таке:

  • запровадження нових правил для ухилянтів — обмеження пересування, працевлаштування та отримання державних послуг;
  • розширення кола осіб, які підлягають мобілізації — студентів, чоловіків з інвалідністю та інших осіб, які в мирний час не підлягають призову;
  • покращення ефективності мобілізаційного процесу — використання сучасних технологій для сповіщення призовників та їхнього перевезення до місць служби.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розкрив суть нового підходу до мобілізації. За його словами, уряд вже консолідував всі бази даних з інформацією про чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном. Влада вже вирішує, як здійснити оповіщення українців про необхідність прийти до ТЦК СП.

Додамо, чоловіки, які перебувають за межами України, зобов'язані стати на військовий облік. За умови, що вони не зроблять цього, до них застосують низку санкцій: заблокують банківські рахунки та позбавлять права на консульську допомогу.

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