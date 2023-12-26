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Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

26 декабря 2023 12:20
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закон о мобилизации – в Раде не начали обсуждения
Верховная рада Украины. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Кабинет Министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды. Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.

Об этом, в частности, Новини.LIVE рассказала народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Подласа.

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"Пока не анализировали законопроект о мобилизации. Я не думаю, что бюджетный комитет вообще будет заниматься законопроектом о мобилизации" , — написала она.

Закон о мобилизации
В Раде еще не обсуждали законопроект о мобилизации. Фото: скриншот переписки Новини.LIVE с нардепом Подласой

Удивительно, если к таким обсуждаемым и сенситивным законопроектам в обществе не будут привлекаться все комитеты и народные депутаты. В повестке дня — судьбы людей, деньги страны, права и обязанности военнообязанных.

Изменения в мобилизации — что предлагают

Согласно представленному в ВРУ документу, его основной целью является изменение представления о мобилизации, чтобы украинцы не воспринимали призыв как наказание.

Предполагается следующее:

  • введение новых правил для уклонистов — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
  • расширение круга лиц, подлежащих мобилизации, — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
  • улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.

Добавим, что мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны стать на военный учет. При условии, что они этого не сделают, к ним применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.

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