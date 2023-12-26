Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Усиление мобилизации: о чем не упоминается в новом законопроекте arrow

Усиление мобилизации: о чем не упоминается в новом законопроекте

26 декабря 2023 14:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Усиление мобилизации: о чем не упоминается в новом законопроекте
Мобилизованные украинцы. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Скандальный законопроект об усилении мобилизации не учитывает кучу разных факторов. Скажем, создание полноценного единого электронного реестра военнообязанных, который запросит работу ТЦК.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права спарва" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Нужен единый реестр

Вопрос усиления мобилизации важен, нужно проводить ротацию тех, кто уже долгое время на фронте.

"Но в законопроекте я не увидел положения о едином электронном реестре", — подчеркнул эксперт.

Без этого реестра все другие меры в виде блокпостов и других репрессивных шагов очень напоминают российский опыт, с которого вряд ли стоит брать пример.

Где брать мобилизованных

"Идут разговоры о том, что необходимо мобилизовать 500 тысяч военнообязанных. Но по данным пограничников, из Украины ежедневно выезжает 6 тысяч мужчин призывного возраста. То есть за три месяца выезжает столько, сколько планируют мобилизовать", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому Дмитрий Снегирев назвал самым необходимым в нынешней ситуации не сочинение каких-либо новых или копирование российских идей, а усиление контроля — как за деятельностью ВВК и ТЦК, так и за госграницей.

Напомним, что Кабинет Министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды. Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме