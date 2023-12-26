Усиление мобилизации: о чем не упоминается в новом законопроекте
Скандальный законопроект об усилении мобилизации не учитывает кучу разных факторов. Скажем, создание полноценного единого электронного реестра военнообязанных, который запросит работу ТЦК.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права спарва" Дмитрий Снегирев.
Нужен единый реестр
Вопрос усиления мобилизации важен, нужно проводить ротацию тех, кто уже долгое время на фронте.
"Но в законопроекте я не увидел положения о едином электронном реестре", — подчеркнул эксперт.
Без этого реестра все другие меры в виде блокпостов и других репрессивных шагов очень напоминают российский опыт, с которого вряд ли стоит брать пример.
Где брать мобилизованных
"Идут разговоры о том, что необходимо мобилизовать 500 тысяч военнообязанных. Но по данным пограничников, из Украины ежедневно выезжает 6 тысяч мужчин призывного возраста. То есть за три месяца выезжает столько, сколько планируют мобилизовать", — подчеркнул эксперт.
Именно поэтому Дмитрий Снегирев назвал самым необходимым в нынешней ситуации не сочинение каких-либо новых или копирование российских идей, а усиление контроля — как за деятельностью ВВК и ТЦК, так и за госграницей.
Напомним, что Кабинет Министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды. Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.
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