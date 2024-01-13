У чоловіків на кордоні можуть вимагати документи з ТЦК про відстрочку, — ДПСУ

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Службовці Державної прикордонної служби України мають право вимагати довідку про відстрочку від мобілізації у чоловіків, які мають намір виїхати з України. Такі заходи застосовуються через часті випадки підроблення документів.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, останнім часом спостерігається збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених чи фальсифікованих документів.

"Прикордонники зважають, що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування, військово-облікові документи", — сказав він.

Через це речник ДПСУ порадив військовозобов'язаним оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік, аби мати змогу перетнути кордон. Також для цього у них має бути позначка про відстрочку.

Нагадаємо, що неподалік від кордону з Молдовою затримали трьох ухилянтів, які намагались незаконно покинути країну. "Клієнти" мали заплатити по три тисячі доларів за втечу.

Також ми писали, що у Вінницькій області прикордонники витягли з майже крижаної води Дністра 35-річного харків'янина у водолазному гідрокостюмі, який намагався через річку втекти до Молдови. Їм вдалося врятувати з води горе-плавця та відігріти його.