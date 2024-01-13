У мужчин на границе могут потребовать документы с ТЦК об отсрочке, — ГНСУ

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Работники Государственной пограничной службы Украины имеют право требовать справку об отсрочке от мобилизации у мужчин, которые намерены уехать из Украины. Такие меры применяются из-за частых случаев подделки документов.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Справка с ТЦК об отсрочке для выезда

По словам Демченко, в последнее время наблюдается увеличение количества попыток пересечения границы посредством поддельных или фальсифицированных документов.

"Пограничники считают, что люди довольно часто используют подделки и фальсифицированные документы и тщательно проверяют условие выезда за границу, в том числе имеют право требовать от мужчин документы из Территориального центра комплектования, военно-учетные документы", — сказал он.

Поэтому спикер ГНСУ посоветовал военнообязанным обновить свои данные в ТЦК и документы о военном учете, чтобы иметь возможность пересечь границу. Также для этого у них должна быть отметка об отсрочке.

Напомним, что недалеко от границы с Молдовой задержали троих уклонистов, пытавшихся незаконно покинуть страну. "Клиенты" должны были заплатить по три тысячи долларов за побег.

Также мы писали, что в Винницкой области пограничники вытащили из почти ледяной воды Днестра 35-летнего харьковчанина в водолазном гидрокостюме, который пытался через реку сбежать в Молдову. Им удалось спасти из воды гореплавца и отогреть его.