Обстріл Чернівців 12 липня — зросла кількість загиблих

У Чернівцях збільшилась кількість загиблих після удару 12 липня
У Чернівцях помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок обстрілів окупантів 12 липня. Наразі відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк 16 липня.
Обстріл Чернівців 12 липня
Запаранюк розповів, що загинув ще один чоловік внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. Йдеться про 74-річного мешканця міста Снятин Івано-Франківської області. Він перебував у лікарні і помер 16 липня.
"Наші лікарі майже п'ять діб боролися за його життя. Однак, через отримані множинні осколкові поранення, його врятувати не вдалося", — зазначив очільник ОВА.
За його словами, росіяни вбили вже трьох людей у Чернівцях під час нічної атаки 12 липня.
Нагадаємо, 12 липня армія РФ атакувала Буковині ракетами та дронами. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.
Також ми писали, що під час атаки на Чернівці лікарі рятували важкохвору дитину, яка раптово перестала дихати.
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