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Головна Армія У Чернівцях збільшилась кількість загиблих після удару 12 липня

У Чернівцях збільшилась кількість загиблих після удару 12 липня

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 17:56
Обстріл Чернівців 12 липня — зросла кількість загиблих
Наслідки удару по Чернівцях 12 липня. Фото: ДСНС

У Чернівцях помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок обстрілів окупантів 12 липня. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк 16 липня. 

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Обстріл Чернівців 12 липня

Запаранюк розповів, що загинув ще один чоловік внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. Йдеться про 74-річного мешканця міста Снятин Івано-Франківської області. Він перебував у лікарні і помер 16 липня. 

"Наші лікарі майже п'ять діб боролися за його життя. Однак, через отримані множинні осколкові поранення, його врятувати не вдалося", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, росіяни вбили вже трьох людей у Чернівцях під час нічної атаки 12 липня. 

Обстріл Чернівців 12 липня
Скриншот допису Руслана Запаранюка

Нагадаємо, 12 липня армія РФ атакувала Буковині ракетами та дронами. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі

Також ми писали, що під час атаки на Чернівці лікарі рятували важкохвору дитину, яка раптово перестала дихати. 

Чернівці обстріли війна в Україні Росія жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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