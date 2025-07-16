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Главная Армия В Черновцах увеличилось количество погибших после удара 12 июля

В Черновцах увеличилось количество погибших после удара 12 июля

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:56
Обстрел Черновцов 12 июля — возросло количество погибших
Последствия удара по Черновцам 12 июля. Фото: ГСЧС

В Черновцах умер еще один человек, который пострадал в результате обстрелов оккупантов 12 июля. Сейчас известно о трех погибших.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк 16 июля.

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Запаранюк рассказал, что погиб еще один человек в результате российского удара по Черновцам 12 июля. Речь идет о 74-летнем жителе города Снятин Ивано-Франковской области. Он находился в больнице и умер 16 июля.

"Наши врачи почти пять суток боролись за его жизнь. Однако, из-за полученных множественных осколочных ранений, его спасти не удалось", — отметил глава ОВА.

По его словам, россияне убили уже трех человек в Черновцах во время ночной атаки 12 июля.

Обстріл Чернівців 12 липня
Скриншот сообщения Руслана Запаранюка

Напомним, 12 июля армия РФ атаковала Буковине ракетами и дронами. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что во время атаки на Черновцы врачи спасали тяжелобольного ребенка, который внезапно перестал дышать.

Черновцы обстрелы война в Украине Россия жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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