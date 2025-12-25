Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 16:47
Обстріл Чернігова 25 грудня — кількість постраждалих зросла
Наслідки російського обстрілу Чернігова. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські окупанти у четвер, 25 грудня, атакували Чернігів. Зафіксовано влучання в пʼятиповерхівку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Чернігова 25 грудня

"Влучання ворожого БпЛА в пʼятиповерхівку в Чернігові. Дуже жорстоко. На Різдво. Просто серед дня. Люди були вдома", — зазначив Чаус.

Російський обстріл Чернігова 25 грудня
Обстріл Чернігова 25 грудня. Фото: t.me/chernigivskaODA
Обстріл Чернігова 25 грудня
Атака Росії на Чернігів. Фото: t.me/chernigivskaODA

Внаслідок обстрілу загинула 80-річна жінка, ще вісім осіб отримали поранення, троє з яких у важкому стані.

Чаус повідомив, що російський дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Внаслідок атаки є значні руйнування.

Атака Росії на Чернігів 25 грудня
Рятувальник у Чернігові. Фото: t.me/chernigivskaODA
Обстріл Чернігова на Різдво
Обстріл Чернігова 25 грудня. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Рятувальні роботи тривають. Вогнеборці гасять пожежу. Працюють усі відповідні служби. Волонтери. На місці розгорнули пункт незламності. Усім постраждалим надають необхідну допомогу", — додав очільник Чернігівської ОВА.

null
Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня окупанти вдарили дроном по пʼятиповерхівці в Чернігівській області

Також на Різдво загарбники здійснили масовану атаку на Херсон. Під ударом опинився ринок, внаслідок чого є загиблий.

війна Чернігів Україна обстріли Різдво окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації