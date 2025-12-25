Обстріл Чернігова 25 грудня — кількість постраждалих зросла

Наслідки російського обстрілу Чернігова. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські окупанти у четвер, 25 грудня, атакували Чернігів. Зафіксовано влучання в пʼятиповерхівку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

Російський обстріл Чернігова 25 грудня

"Влучання ворожого БпЛА в пʼятиповерхівку в Чернігові. Дуже жорстоко. На Різдво. Просто серед дня. Люди були вдома", — зазначив Чаус.

Обстріл Чернігова 25 грудня. Фото: t.me/chernigivskaODA

Атака Росії на Чернігів. Фото: t.me/chernigivskaODA

Внаслідок обстрілу загинула 80-річна жінка, ще вісім осіб отримали поранення, троє з яких у важкому стані.

Чаус повідомив, що російський дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Внаслідок атаки є значні руйнування.

Рятувальник у Чернігові. Фото: t.me/chernigivskaODA

Обстріл Чернігова 25 грудня. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Рятувальні роботи тривають. Вогнеборці гасять пожежу. Працюють усі відповідні служби. Волонтери. На місці розгорнули пункт незламності. Усім постраждалим надають необхідну допомогу", — додав очільник Чернігівської ОВА.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня окупанти вдарили дроном по пʼятиповерхівці в Чернігівській області.

Також на Різдво загарбники здійснили масовану атаку на Херсон. Під ударом опинився ринок, внаслідок чого є загиблий.