РФ завдала удару по ринку в Херсоні 25 грудня — відео

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ДСНС

У четвер, 25 грудня, російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона. Війська РФ завдали удару по ринку, внаслідок чого загинув один із працівників.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Херсона 25 грудня

Посеред дня російські окупанти завдали серії ударів по середмістю. Під атакою опинився ринок, де місцеві мешканці робили покупки до Різдва.

Як повідомив Прокудін, внаслідок обстрілу було зруйновано торгівельні точки. А також російський удар забрав життя 47-річного працівника ринку.

Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки, допомагати постраждалим і ліквідовувати наслідки удару.

Нагадаємо, армія РФ завдала удару по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про загиблих і поранених, серед яких дитина.

А також повідомлялося, що протягом доби ворог понад 700 разів атакував Запорізьку область.