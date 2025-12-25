Відео
Головна Армія Окупанти завдали удару по ринку в Херсоні на Різдво — відео

Окупанти завдали удару по ринку в Херсоні на Різдво — відео

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 14:26
РФ завдала удару по ринку в Херсоні 25 грудня — відео
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ДСНС

У четвер, 25 грудня, російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона. Війська РФ завдали удару по ринку, внаслідок чого загинув один із працівників.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу Херсона 25 грудня

Посеред дня російські окупанти завдали серії ударів по середмістю. Під атакою опинився ринок, де місцеві мешканці робили покупки до Різдва.

Як повідомив Прокудін, внаслідок обстрілу було зруйновано торгівельні точки. А також російський удар забрав життя 47-річного працівника ринку.

Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки, допомагати постраждалим і ліквідовувати наслідки удару.

Нагадаємо, армія РФ завдала удару по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про загиблих і поранених, серед яких дитина.

А також повідомлялося, що протягом доби ворог понад 700 разів атакував Запорізьку область.

Херсон ринок обстріли Різдво війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
