РФ нанесла удар по рынку в Херсоне 25 декабря — видео

В четверг, 25 декабря, российские оккупанты осуществили массированную атаку Херсона. Войска РФ нанесли удар по рынку, в результате чего погиб один из работников.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Последствия обстрела Херсона 25 декабря

Посреди дня российские оккупанты нанесли серию ударов по центру города. Под атакой оказался рынок, где местные жители делали покупки к Рождеству.

Как сообщил Прокудин, в результате обстрела были разрушены торговые точки. А также российский удар унес жизнь 47-летнего работника рынка.

Экстренные службы продолжают работать на месте атаки, помогать пострадавшим и ликвидировать последствия удара.

