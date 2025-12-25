Видео
Оккупанты нанесли удар по рынку в Херсоне на Рождество — видео

Оккупанты нанесли удар по рынку в Херсоне на Рождество — видео

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:26
РФ нанесла удар по рынку в Херсоне 25 декабря — видео
Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСНС

В четверг, 25 декабря, российские оккупанты осуществили массированную атаку Херсона. Войска РФ нанесли удар по рынку, в результате чего погиб один из работников.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Последствия обстрела Херсона 25 декабря

Посреди дня российские оккупанты нанесли серию ударов по центру города. Под атакой оказался рынок, где местные жители делали покупки к Рождеству.

Как сообщил Прокудин, в результате обстрела были разрушены торговые точки. А также российский удар унес жизнь 47-летнего работника рынка.

Экстренные службы продолжают работать на месте атаки, помогать пострадавшим и ликвидировать последствия удара.

Напомним, армия РФ нанесла удар по многоэтажке в Чернигове. Известно о погибших и раненых, среди которых ребенок.

А также сообщалось, что в течение суток враг более 700 раз атаковал Запорожскую область.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
