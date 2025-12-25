Оккупанты атаковали многоэтажку в Чернигове 25 декабря

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в четверг, 25 декабря, атаковали Чернигов. Зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажку.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Чернигова 25 декабря

В результате российской атаки зафиксировано попадание в пятиэтажку. Произошел пожар в квартире. Брижинский отметил, что информация сейчас уточняется.

Кроме того, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

Известно, что в результате российского обстрела погиб человек. Кроме того, трое получили ранения, среди них ребенок.

Пост Брижинского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

А за прошедшие сутки захватчики нанесли более 700 ударов по Запорожской области. Зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.