Обстрел Запорожской области 25 декабря — пострадали пять человек

Оккупанты 705 раз атаковали Запорожье — известно о раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 705 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак зафиксированы сотни повреждений гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в четверг, 25 декабря.
Последствия обстрела Запорожской области
Оккупанты совершили 19 авиаударов по Запорожью, Любицкому, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Терноватому, Воздвижовке, Варваровке и Цветково. Еще 406 атак враг совершил с использованием беспилотников разных типов, преимущественно FPV-дронов, по ряду населенных пунктов, среди которых Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачка, Чаривне и Варваровка.
Кроме того, пять обстрелов из РСЗО накрыли Балабино, Гуляйполе, Железнодорожное и Новоандреевку. Артиллерийским огнем российские войска нанесли 275 ударов по громадам области. Всего поступило 248 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В результате обстрелов получили ранения пятеро гражданских жителей.
Кроме того, в ночь на 25 декабря российские беспилотники атаковали Киевскую область — в области раздавались взрывы.
А также в результате обстрела Одесской области погиб человек, есть раненые.
