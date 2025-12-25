Обстрел Запорожской области 25 декабря — пострадали пять человек

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

За прошедшие сутки российские войска нанесли 705 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак зафиксированы сотни повреждений гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в четверг, 25 декабря.

Последствия обстрела Запорожской области

Оккупанты совершили 19 авиаударов по Запорожью, Любицкому, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Терноватому, Воздвижовке, Варваровке и Цветково. Еще 406 атак враг совершил с использованием беспилотников разных типов, преимущественно FPV-дронов, по ряду населенных пунктов, среди которых Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачка, Чаривне и Варваровка.

Кроме того, пять обстрелов из РСЗО накрыли Балабино, Гуляйполе, Железнодорожное и Новоандреевку. Артиллерийским огнем российские войска нанесли 275 ударов по громадам области. Всего поступило 248 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В результате обстрелов получили ранения пятеро гражданских жителей.

Кроме того, в ночь на 25 декабря российские беспилотники атаковали Киевскую область — в области раздавались взрывы.

А также в результате обстрела Одесской области погиб человек, есть раненые.