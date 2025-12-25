Відео
Головна Армія Окупанти 705 разів атакували Запоріжжя — відомо про поранених

Окупанти 705 разів атакували Запоріжжя — відомо про поранених

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 09:16
Обстріл Запорізької області 25 грудня — постраждали п'ятеро людей
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Протягом минулої доби російські війська завдали 705 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак зафіксовано сотні пошкоджень цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 25 грудня.

Наслідки обстрілу Запорізької області

Окупанти здійснили 19 авіаударів по Запоріжжю, Любицькому, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Тернуватому, Воздвижівці, Варварівці та Цвітковому. Ще 406 атак ворог здійнив із використанням безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, по низці населених пунктів, серед яких Степногірськ, Гуляйполе, Мала Токмачка, Чарівне та Варварівка.

Крім того, п'ять обстрілів із РСЗВ накрили Балабине, Гуляйполе, Залізничне та Новоандріївку. Артилерійським вогнем російські війська завдали 275 ударів по громадах області. Загалом надійшло 248 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Внаслідок обстрілу отримали поранення п'ятеро цивільних мешканців.

Крім того, у ніч проти 25 грудня російські безпілотники атакували Київщину — в області лунали вибухи.

А також внаслідок обстрілу Одещини загинула людина, є поранені.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
