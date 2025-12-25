Обстрел Украины 25 декабря — Россия выпустила 131 дрон

Более 130 дронов атаковали Украину ночью — сколько сбила ПВО
В ночь на 25 декабря российские войска запустили более 130 дронов по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в некоторых регионах произошли попадания.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
РФ атаковала Украину ударными дронами
Российские войска выпустили по украинским городам 131 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.
Запуски происходили с территории РФ и временно оккупированных районов, в частности из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами ПВО было сбито или подавлено 106 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 15 локациях. Информация о последствиях уточняется.
Отметим, что в течение суток оккупанты 705 раз атаковали Запорожскую область — известно о пяти пострадавших.
Кроме того, ночью взрывы раздавались на Киевщине во время атаки дронов.
