Україна
Главная Армия Более 130 дронов атаковали Украину ночью — сколько сбила ПВО

Более 130 дронов атаковали Украину ночью — сколько сбила ПВО

Дата публикации 25 декабря 2025 10:38
Обстрел Украины 25 декабря — Россия выпустила 131 дрон
Работа ППО. Фото: Гвара

В ночь на 25 декабря российские войска запустили более 130 дронов по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в некоторых регионах произошли попадания.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

РФ атаковала Украину ударными дронами

Российские войска выпустили по украинским городам 131 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Запуски происходили с территории РФ и временно оккупированных районов, в частности из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами ПВО было сбито или подавлено 106 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 15 локациях. Информация о последствиях уточняется.

Дрони РФ атакували Україну 25 грудня
Информация о сбитых дронах. Фото: ПС ВСУ

Отметим, что в течение суток оккупанты 705 раз атаковали Запорожскую область — известно о пяти пострадавших.

Кроме того, ночью взрывы раздавались на Киевщине во время атаки дронов.

беспилотники обстрелы ПВО дроны война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
