Обстріл України 25 грудня — Росія випустила 131 дрон

Робота ППО. Фото: Ґвара

У ніч проти 25 грудня російські війська запустили понад 130 дронів по території України. Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, однак в деяких регіонах сталися влучання.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

РФ атакувала Україну ударними дронами

Російські війська випустили по українських містах 131 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Запуски відбувалися з території РФ і тимчасово окупованих районів, зокрема з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30 силами ППО було збито або подавлено 106 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 15 локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Інформація про збиті дрони. Фото: ПС ЗСУ

Зазначимо, що протягом доби окупанти 705 разів атакували Запорізьку область — відомо про п'ятьох постраждалих.

Крім того, вночі вибухи лунали на Київщині під час атаки дронів.