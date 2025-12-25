Окупанти атакували багатоповерхівку в Чернігові 25 грудня

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Чернігові — відео
Російські окупанти у четвер, 25 грудня, атакували Чернігів. Зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерхівку.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.
Російський обстріл Чернігова 25 грудня
Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в пʼятиповерхівку. Сталася пожежа в квартирі. Брижинський зазначив, що інформація наразі уточнюється.
Крім того, окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня російські окупанти атакували Україну дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.
А протягом минулої доби загарбники завдали понад 700 ударів по Запорізькій області. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
