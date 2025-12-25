Окупанти атакували багатоповерхівку в Чернігові 25 грудня

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 25 грудня, атакували Чернігів. Зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Чернігова 25 грудня

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в пʼятиповерхівку. Сталася пожежа в квартирі. Брижинський зазначив, що інформація наразі уточнюється.

Крім того, окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури.

Допис Брижинського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня російські окупанти атакували Україну дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А протягом минулої доби загарбники завдали понад 700 ударів по Запорізькій області. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.