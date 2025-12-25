Обстрел Чернигова 25 декабря — количество пострадавших возросло

Последствия российского обстрела Чернигова. Фото: t.me/chernigivskaODA

Российские оккупанты в четверг, 25 декабря, атаковали Чернигов. Зафиксировано попадание в пятиэтажку. В результате обстрела погиб один человек, еще восемь — получили ранения.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Российский обстрел Чернигова 25 декабря

"Попадание вражеского БпЛА в пятиэтажку в Чернигове. Очень жестоко. На Рождество. Просто среди дня. Люди были дома", — отметил Чаус.

Обстрел Чернигова 25 декабря. Фото: t.me/chernigivskaODA

Атака России на Чернигов. Фото: t.me/chernigivskaODA

В результате обстрела погибла 80-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения, трое из которых в тяжелом состоянии.

Чаус сообщил, что российский дрон попал в квартиру на третьем этаже. В результате атаки есть значительные разрушения.

Спасатель в Чернигове. Фото: t.me/chernigivskaODA

Обстрел Чернигова 25 декабря. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Спасательные работы продолжаются. Пожарные тушат пожар. Работают все соответствующие службы. Волонтеры. На месте развернули пункт несокрушимости. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь", — добавил глава Черниговской ОВА.

Сообщение Чауса. Фото: скриншот

Напомним, 25 декабря оккупанты ударили дроном по пятиэтажке в Черниговской области.

Также на Рождество захватчики совершили массированную атаку на Херсон. Под ударом оказался рынок, в результате чего есть погибший.