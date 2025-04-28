Українські дрони знову атакували завод Кремний-Эл у Брянську

Пожежа у Брянську. Фото: соцмережі

У ніч на 28 квітня в російському місті Брянськ лунали вибухи. Дрони здійснили чергову атаку на російський завод "Кремний-Эл", який є одним із ключових підприємств мікроелектроніки для потреб оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомили російські медіа, а також підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

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За словами місцевих жителів, у районі заводу пролунало від 10 до 15 вибухів.

Брянський губернатор заявив, що через обстріл є пошкодження на об'єкті інфраструктури та цивільних об'єктах. Крім того, одна людина загинула, а ще одна — поранена

Також в росЗМІ повідомляють, що внаслідок падіння уламків безпілотників у дворах будинків виникли пожежі, є постраждалі.

Згорілий автомобіль на стоянці. Фото: соцмережі

Яке підприємство атакували дрони в Брянську

Підприємство "Кремний-Эл" має стратегічне значення для російської армії. Відомо, що завод займається виробництвом чипів, зокрема робить мікроелектроніку для систем ППО С-300 і С-400, ракетних комплексів "Іскандер", комплексів "Панцир", радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби.

"Кремний-Эл" вважається другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії. Продукція підприємства постійно застосовується у важливих стратегічних програмах. Наприклад, для створення радіолокаційних станцій з активними фазованими антенними решітками (АФАР). За даними з відкритих джерел, до повномасштабного вторгнення, у 2021 році, обсяг торгівлі заводу складав близько 3,9 мільярда рублів.

Також компоненти з "Кремний-Эл" використовуються у виробництві російських безпілотників. За даними відкритих джерел, близько 90% виготовленої продукції надходить на замовлення Міністерству оборони Росії.

Завод розташований лише за 110 кілометрів від українського кордону і вже не вперше стає мішенню для українських дронів. Вперше удар по підприємству було нанесено 30 серпня 2023 року, після чого атаки повторювалися 7 і 8 вересня, а також 30 грудня того ж року. Восени 2024 року завод знову зазнав удару, який спричинив масштабну пожежу.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ атакували завод з виробництва безпілотників, який розташований за понад 1000 км від кордону України.