Украинские дроны снова атаковали завод Кремний-Эл в Брянске

Пожар в Брянске. Фото: соцсети

В ночь на 28 апреля в российском городе Брянск раздавались взрывы. Дроны совершили очередную атаку на российский завод "Кремний-Эл", который является одним из ключевых предприятий микроэлектроники для нужд оборонно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщили российские медиа, а также подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

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По словам местных жителей, в районе завода прогремело от 10 до 15 взрывов.

Брянский губернатор заявил, что после обстрела есть повреждения на объекте инфраструктуры и гражданских объектах. Кроме того, один человек погиб, а еще один — ранен

Также в росСМИ сообщают, что в результате падения обломков беспилотников во дворах домов возникли пожары, есть пострадавшие.

Сгоревший автомобиль на стоянке. Фото: соцсети

Какое предприятие атаковали дроны в Брянске

Предприятие "Кремний-Эл" имеет стратегическое значение для российской армии. Известно, что завод занимается производством чипов, в частности делает микроэлектронику для систем ПВО С-300 и С-400, ракетных комплексов "Искандер", комплексов "Панцирь", радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

"Кремний-Эл" считается вторым по величине производителем микроэлектроники в России. Продукция предприятия постоянно применяется в важных стратегических программах. Например, для создания радиолокационных станций с активными фазированными антенными решетками (АФАР). По данным из открытых источников, до полномасштабного вторжения, в 2021 году, объем торговли завода составлял около 3,9 миллиарда рублей.

Также компоненты с "Кремний-Эл" используются в производстве российских беспилотников. По данным открытых источников, около 90% изготовленной продукции поступает по заказу Министерства обороны России.

Завод расположен всего в 110 километрах от украинской границы и уже не впервые становится мишенью для украинских дронов. Впервые удар по предприятию был нанесен 30 августа 2023 года, после чего атаки повторялись 7 и 8 сентября, а также 30 декабря того же года. Осенью 2024 года завод снова подвергся удару, который вызвал масштабный пожар.

Напомним, недавно ВСУ атаковали завод по производству беспилотников, который расположен более чем в 1000 км от границы Украины.