Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У 3 ОШБр назвали кількість знищених дронів РФ у вересні

У 3 ОШБр назвали кількість знищених дронів РФ у вересні

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:57
Втрати окупантів — скільки дронів РФ знищила 3 ОШБр за вересень
Мобільна група ППО. Фото: Командування об'єднаних Сил ЗСУ

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ефектно та професійно перехоплюють і знищують російські дрони. Лише у вересні ворог втратив 515 БпЛА, намагаючись вистежити або завдати ударів з неба по наших силах. 

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади 9 жовтня.  

Реклама
Читайте також:

Скільки дронів втратили росіяни у вересні

Військові розповіли, що у вересні зенітники Третьої штурмової бригади перехопили та збили 183 ударні дрони росіян:

  • 6 "Shahed",
  • 24 "Гербера",
  • 7 "Lancet",
  • 142 "Молнія",
  • 4 "КУБ".

Крім того, знищено 24 розвідувальні БпЛА, серед яких — 17 "ZALA", 5 "Supercam" і 2 "Орлан". Ще 308 — це малогабаритні БпЛА різного типу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав втрати росіян на Добропільському напрямку із серпня. Президент також розповів про ситуацію на фронті. 

Також ми писали, що українські бійці знищили FPV-дроном гелікоптер росіян. Це сталось у Донецькій області.

ППО дрони війна в Україні втрати окупантів Третя штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації