Втрати окупантів — скільки дронів РФ знищила 3 ОШБр за вересень

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ефектно та професійно перехоплюють і знищують російські дрони. Лише у вересні ворог втратив 515 БпЛА, намагаючись вистежити або завдати ударів з неба по наших силах.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади 9 жовтня.

Скільки дронів втратили росіяни у вересні

Військові розповіли, що у вересні зенітники Третьої штурмової бригади перехопили та збили 183 ударні дрони росіян:

6 "Shahed",

24 "Гербера",

7 "Lancet",

142 "Молнія",

4 "КУБ".

Крім того, знищено 24 розвідувальні БпЛА, серед яких — 17 "ZALA", 5 "Supercam" і 2 "Орлан". Ще 308 — це малогабаритні БпЛА різного типу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав втрати росіян на Добропільському напрямку із серпня. Президент також розповів про ситуацію на фронті.

Також ми писали, що українські бійці знищили FPV-дроном гелікоптер росіян. Це сталось у Донецькій області.