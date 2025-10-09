Потери оккупантов — сколько дронов РФ уничтожила 3 ОШБр за сентябрь

В 3 ОШБр назвали количество уничтоженных дронов РФ в сентябре
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады эффектно и профессионально перехватывают и уничтожают российские дроны. Только в сентябре враг потерял 515 БпЛА, пытаясь выследить или нанести удары с неба по нашим силам.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады 9 октября.
Сколько дронов потеряли россияне в сентябре
Военные рассказали, что в сентябре зенитчики Третьей штурмовой бригады перехватили и сбили 183 ударные дроны россиян:
- 6 "Shahed",
- 24 "Гербера",
- 7 "Ланцетов",
- 142 "Молния",
- 4 "КУБ".
Кроме того, уничтожено 24 разведывательных БпЛА, среди которых — 17 "ZALA", 5 "Supercam" и 2 "Орлана". Еще 308 — это малогабаритные БпЛА различного типа.
