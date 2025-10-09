Потери оккупантов — сколько дронов РФ уничтожила 3 ОШБр за сентябрь

Мобильная группа ПВО. Фото: Командование объединенных Сил ВСУ

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады эффектно и профессионально перехватывают и уничтожают российские дроны. Только в сентябре враг потерял 515 БпЛА, пытаясь выследить или нанести удары с неба по нашим силам.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады 9 октября.

Сколько дронов потеряли россияне в сентябре

Военные рассказали, что в сентябре зенитчики Третьей штурмовой бригады перехватили и сбили 183 ударные дроны россиян:

6 "Shahed",

24 "Гербера",

7 "Ланцетов",

142 "Молния",

4 "КУБ".

Кроме того, уничтожено 24 разведывательных БпЛА, среди которых — 17 "ZALA", 5 "Supercam" и 2 "Орлана". Еще 308 — это малогабаритные БпЛА различного типа.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал потери россиян на Добропольском направлении с августа. Президент также рассказал о ситуации на фронте.

Также мы писали, что украинские бойцы уничтожили FPV-дроном вертолет россиян. Это произошло в Донецкой области.