Главная Армия В 3 ОШБр назвали количество уничтоженных дронов РФ в сентябре

В 3 ОШБр назвали количество уничтоженных дронов РФ в сентябре

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 16:57
Потери оккупантов — сколько дронов РФ уничтожила 3 ОШБр за сентябрь
Мобильная группа ПВО. Фото: Командование объединенных Сил ВСУ

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады эффектно и профессионально перехватывают и уничтожают российские дроны. Только в сентябре враг потерял 515 БпЛА, пытаясь выследить или нанести удары с неба по нашим силам.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады 9 октября.

Читайте также:

Сколько дронов потеряли россияне в сентябре

Военные рассказали, что в сентябре зенитчики Третьей штурмовой бригады перехватили и сбили 183 ударные дроны россиян:

  • 6 "Shahed",
  • 24 "Гербера",
  • 7 "Ланцетов",
  • 142 "Молния",
  • 4 "КУБ".

Кроме того, уничтожено 24 разведывательных БпЛА, среди которых — 17 "ZALA", 5 "Supercam" и 2 "Орлана". Еще 308 — это малогабаритные БпЛА различного типа.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал потери россиян на Добропольском направлении с августа. Президент также рассказал о ситуации на фронте.

Также мы писали, что украинские бойцы уничтожили FPV-дроном вертолет россиян. Это произошло в Донецкой области.

ПВО дроны война в Украине потери оккупантов Третья штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
