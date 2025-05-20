ОК Захід розслідує можливі зловживання в 155-й ОМБр — що відомо

Командир 155-ї окремої механізованої бригади Тарас Максімов. Фото: "УП"

Оперативне командування "Захід" проводить службове розслідування у 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Напередодні зʼявилася інформація, що командир Тарас Максімов може бути причетним до призначення фейкових бойових виплат та недостатнє забезпечення підрозділів.

Про розслідування повідомив командувач ОК "Захід", бригадний генерал Володимир Шведюк у коментарі "Українській правді" у вівторок, 20 травня.

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Відповідь Шведюка на запит "УП". Фото: "Українська правда"

"Нещодавні факти, що стосуються можливих правопорушень з боку окремих посадових осіб усередині частини, стали підставою для призначення мною службового розслідування. До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК "Захід". Ми принципово та неупереджено налаштовані зʼясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення. За напрацьованими матеріалами будуть зроблені відповідні висновки та передані до правоохоронних органів", — розповів Шведюк.

Результати розслідування передадуть правоохоронцям. Він зазначив, що спочатку 155-ту бригаду формували як піхотну, але під час бойової підготовки її перепрофілювали в механізовану.

Офіцери оперативного командування разом із бійцями 155-ї ОМБр виїжджали на фронт та брали участь у розгортанні бригади.

Шведюк вважає, що найбільш переконаною була кандидатура полковника Тараса Максімова, який на той момент обіймав посаду заступника командира 14-ї ОМБр. Її погодили в ОК "Захід" і передали на затвердження до Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Я повністю підтримую позицію командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого: незалежно від посад, звань чи минулих заслуг, усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування "Захід" — це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога", — зазначив Шведюк.

Що передувало

Напередодні "Українська правда" опублікувала матеріал про 155-ту механізовану бригаду.

Там порушуються питання можливої причетності Тараса Максімова до призначення фейкових "бойових" виплат із подальшим вимаганням "відкатів", понад тисячу випадків СЗЧ від початку цього року, а також недостатнього матеріального забезпечення підрозділів.

Військовим, що працювали з дронами в тилу, пропонували оформити фіктивні "бойові" виплати у розмірі 100 тисяч гривень, з яких 40 тисяч вони мали віддати готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".

Відомо, що цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.

Нагадаємо, на початку 2025 року у 155-й ОМБр зафіксували масові випадки самовільного залишення частини. Там проводили розслідування.

Крім того, СБУ затримала екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, якого підозрюють у сприянні втечі військовослужбовців. Його відправили під варту.