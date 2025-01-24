Скандал у 155-й бригаді — ДБР викрило схему з ухилянтами

Військові навчання. Фото архівне: Reuters

В Україні триває розслідування щодо скандалу у 155-й ОМБр "Анна Київська", де зафіксували масові випадки самовільного залишення частини мобілізованими бійцями ЗСУ. Стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило схему, за якою ухилянти, раніше затримані за спроби незаконного перетину кордону, потрапили до списків на військове навчання у Франції.

Про це в ефірі національного марафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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За словами Сапьян, у списках 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської виявили 12 осіб, які раніше намагалися нелегально залишити Україну. Ці люди платили за незаконний перетин кордону та після затримання сплачували лише адміністративний штраф, адже такі дії не підпадають під кримінальну відповідальність.

"Ці люди насправді, якщо я не помиляюся, десь 12 осіб "ухилянтів" потрапили в списки на навчання у Францію", — зазначила Сапьян.

Тетяна Сапьян також уточнила, що факт ухилення від мобілізації вже довели, наразі правоохоронці хочуть з'ясувати, яким чином працювала "схема" зі списками ухилянтів, які потім потрапили на навчання у 155-й бригаді.

Розслідування ускладнюється тим, що мобілізовані військові вже перебувають за кордоном. Поки що видати їх в Україну немає можливості, проте правоохоронці активно працюють над цим.

Нагадаємо, на початку січня ДБР почало розслідувати інцидент у 155-й ОМБр "Анна Київська", де нібито дезертували близько 1700 військових під час навчань у Франції.

Згодом на це відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий, який заявив, що готовий особисто розглянути кожну кандидатуру офіцерів для комплектування бригади.

Нещодавно СБУ затримала колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ, якого звинуватили у сприянні втечі військових як під час навчань, так і безпосередньо з бойових позицій. Його помістили під варту із пропозицією внесення застави сумою 90 млн гривень.