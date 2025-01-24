Скандал в 155-й бригаде — ГБР разоблачило схему с уклонистами

Военные учения. Фото архивное: Reuters

В Украине продолжается расследование относительно скандала в 155-й ОМБр "Анна Киевская", где зафиксировали массовые случаи самовольного оставления части мобилизованными бойцами ВСУ. Стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило схему, по которой уклонисты, ранее задержанные за попытки незаконного пересечения границы, попали в списки на военное обучение во Франции.

Об этом в эфире национального марафона сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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По словам Сапьян, в списках 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской обнаружили 12 человек, которые ранее пытались нелегально покинуть Украину. Эти люди платили за незаконное пересечение границы и после задержания платили только административный штраф, ведь такие действия не подпадают под уголовную ответственность.

"Эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов", попали в списки на обучение во Францию", — отметила Сапьян.

Татьяна Сапьян также уточнила, что факт уклонения от мобилизации уже доказали, сейчас правоохранители хотят выяснить, каким образом работала "схема" со списками уклонистов, которые потом попали на обучение в 155-й бригаде.

Расследование осложняется тем, что мобилизованные военные уже находятся за границей. Пока что выдать их в Украину нет возможности, однако правоохранители активно работают над этим.

Напомним, в начале января ГБР начало расследовать инцидент в 155-й ОМБр "Анна Киевская", где якобы дезертировали около 1700 военных во время учений во Франции.

Впоследствии на это отреагировал командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий, который заявил, что готов лично рассмотреть каждую кандидатуру офицеров для комплектования бригады.

Недавно СБУ задержала бывшего командира 155-й бригады ВСУ, которого обвинили в содействии побегу военных как во время учений, так и непосредственно с боевых позиций. Его поместили под стражу с предложением внесения залога в размере 90 млн гривен.