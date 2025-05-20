ОК Запад расследует возможные злоупотребления в 155-й ОМБр — что известно

Командир 155-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов. Фото: "УП"

Оперативное командование "Запад" проводит служебное расследование в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской. Накануне появилась информация, что командир Тарас Максимов может быть причастен к назначению фейковых боевых выплат и недостаточному обеспечению подразделений.

О расследовании сообщил командующий ОК "Запад", бригадный генерал Владимир Шведюк в комментарии "Украинской правде" во вторник, 20 мая.

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Ответ Шведюка на запрос "УП". Фото: "Украинская правда"

"Недавние факты, касающиеся возможных правонарушений со стороны отдельных должностных лиц внутри части, стали основанием для назначения мной служебного расследования. В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК "Запад". Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения. По наработанным материалам будут сделаны соответствующие выводы и переданы в правоохранительные органы", — рассказал Шведюк.

Результаты расследования передадут правоохранителям. Он отметил, что сначала 155-ю бригаду формировали как пехотную, но во время боевой подготовки ее перепрофилировали в механизированную.

Офицеры оперативного командования вместе с бойцами 155-й ОМБр выезжали на фронт и участвовали в развертывании бригады.

Шведюк считает, что наиболее убедительной была кандидатура полковника Тараса Максимова, который на тот момент занимал должность заместителя командира 14-й ОМБр. Ее согласовали в ОК "Запад" и передали на утверждение в Командование Сухопутных войск ВСУ.

"Я полностью поддерживаю позицию командующего Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого: независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все, кто нарушил закон, будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование "Запад" — это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага", — отметил Шведюк.

Что предшествовало

Накануне "Украинская правда" опубликовала материал о 155-й механизированной бригаде.

Там поднимаются вопросы возможной причастности Тараса Максимова к назначению фейковых "боевых" выплат с последующим вымогательством "откатов", более тысячи случаев СОЧ с начала этого года, а также недостаточного материального обеспечения подразделений.

Военным, работавшим с дронами в тылу, предлагали оформить фиктивные "боевые" выплаты в размере 100 тысяч гривен, из которых 40 тысяч они должны были отдать наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Известно, что эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

Напомним, в начале 2025 года в 155-й ОМБр зафиксировали массовые случаи самовольного оставления части. Там проводили расследование.

Кроме того, СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ, которого подозревают в содействии побегу военнослужащих. Его отправили под стражу.